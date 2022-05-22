درجات الحرارة تشهد انخفاضاً ملحوظاً

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتبقى حول معدلاتها، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ووفقا لتوقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، يتحول خلال ساعات بعد الظهر والمساء إلى غائم فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد فوق تلك المناطق.

وأما عن الرياح، بينت المديرية أنها متقلبة، وتكون جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تتحول خلال ساعات المساء إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 70 كم/سا تثير الأتربة والغبار في معظم المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتوالي درجات الحرارة انخفاضها غداً لتصبح أدنى من معدلاتها ويبقى الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد فوق مناطق متفرقة من البلاد، مع استمرار الأجواء السديمية المغبرة على المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والبادية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية نتيجة تشكل العواصف الترابية والغبار.