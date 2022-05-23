رصد أول حالة يشتبه بإصابتها بـ”جدري القرود” في الأرجنتين

رصدت الأرجنتين اليوم ما يشتبه أنها حالة إصابة بمرض جدري القرود وسط تنامي القلق العالمي من تزايد الحالات في أوروبا وأماكن أخرى من العدوى الفيروسية الأكثر شيوعاً في غرب ووسط إفريقيا.

وزارة الصحة الأرجنتينية قالت في بيان نقلته “رويترز” إن المريض المشتبه بإصابته بجدري القرود من سكان مقاطعة بوينس أيرس ولديه أعراض متوافقة مع المرض وكان قد سافر مؤخراً إلى إسبانيا، مشيرة إلى أن المريض في حالة جيدة ومعزول أثناء إجراء التحاليل.

ويعد جدري القرود من الأمراض المعدية التي عادة ما تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق لذلك يمكن احتواؤه بسهولة نسبياً من خلال تدابير مثل العزلة الذاتية والنظافة الشخصية.