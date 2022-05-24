موسكو.. تفكيك شبكة تمول إرهابيي “هيئة تحرير الشام”

أعلن المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بإقليم خاباروفسك تفكيك شبكة تعمل على تمويل ما يسمى “هيئة تحرير الشام” الإرهابية.

وذكر المكتب، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم، أن الشبكة تضم خمسة مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى يقيمون في مدينة خاباروفسك، لافتا إلى أنها تمول الإرهابيين وتجمعه لأموال لصالحهم.

وأكد المكتب أنه تم فتح قضايا جنائية بحق المقبوض عليهم بتهمة المساعدة في النشاط الإرهابي وعدم إبلاغ السلطات، مضيفاً إن المحكمة المركزية في خاباروفسك أدانت الموقوفين وحكمت عليهم بالسجن وبغرامات مالية.