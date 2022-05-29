الدفاع الروسية تكشف عن أسلحة ثقيلة نشرتها قوات كييف بالمؤسسات التعليمية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف وكتائب القوميين النازيين المتعاونين معها ينشرون أسلحة ثقيلة في مؤسسات تعليمية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، ذكر أن القوميين النازيين نصبوا مواقع لإطلاق النار في المدرستين رقم 14 و 20 في بلدة سلافيانسك بجمهورية دونيتسك، إضافة إلى نشر مركبات مدرعة ومدفعية ثقيلة وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة في المنطقة المجاورة وهم يحتجزون سكان المنازل المجاورة بالقوة في تلك المؤسسات التعليمية بحجة الأمن.

وأضاف بأن وحدات من القوات الأوكرانية ومرتزقة أجانب تمركزوا في روضة الأطفال رقم 49 و المدرسة رقم 18 في مدينة باخموت ونصبوا حواجز على الطرق ومواقع لإطلاق النار بجوار المباني.

كما أوضح بأن القوات الأوكرانية اتخذت معقلاً لها في كلية في ليسيتشانسك في لوغانسك حيث وضعت الذخيرة في الطابق السفلي ونشرت أسلحة ثقيلة في المكان.