“فيروس إرهابي”.. وباء جديد يتنبأ به “غيتس”

خلال حديث لصحيفة “إل باييس” الإسبانية توقع الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، أن وباء جديداً سيظهر لدى البشرية في السنوات القادمة.

وقال غيتس: “يمكن أن يأتي فيروس محتمل يمكن أن يكون نوعاً من الأنفلونزا، مختلف عن فيروس كورونا وهذا سيسمح لنا على الأقل بالحصول على بعض المعرفة حول كيفية الحصول على العلاج بشكل كبير”.

وأضاف غيتس قائلا: “لكن يمكن أن يكون شيئاً آخر، فيروس من صنع الإنسان، أو فيروس إرهابي ضمن حرب بيولوجية”.

وتابع قائلا: “هذا سيناريو مخيف للغاية لأنهم قد يحاولون نشره في أماكن مختلفة في الوقت نفسه أو يمكن أن يخرج من العالم”، مشيراً إلى أن “لهذا السبب أعتبر أن هذا الاحتمال وارد بنسبة خمسين بالمائة خلال السنوات القادمة”.