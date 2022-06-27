وزير الإعلام يؤكد ضرورة تطوير التعاون الإعلامي بين سورية وإيران

التقى وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق اليوم مع رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الإيراني الدكتور بيمان جبلي والوفد المرافق،وبحث معه سبل تعزيز وتطوير التعاون الإعلامي بين البلدين.

وأكد وزير الإعلام أهمية العلاقات الاستراتيجية الثنائية وضرورة التنسيق المشترك في مواجهة الأخبار والحملات الإعلامية الزائفة التي تستهدف المجتمعات عبر تشويه الحقائق وقلب المفاهيم، مشيرا إلى أن الإعلام الوطني السوري استطاع بدعم الأصدقاء التصدي للحملات الإعلامية المغرضة ضد سورية ومواقفها وثوابتها وتوضيح الحقائق في ظل استخدام أحدث نظريات التأثير النفسي.

بدوره أكد الدكتور جبلي متانة العلاقات بين البلدين مشيراً إلى استمرار وقوف بلاده إلى جانب سورية وإدانة أي اعتداء على أراضيها، لافتا إلى أن الإعلام السوري قدم الشهداء كما إعلام محور المقاومة ووقف ضد الدعايات السامة للأعداء وتمكن من إحباط المؤامرة والحرب الإعلامية المستمرة على بلاده.

حضر اللقاء معاون وزير الإعلام أحمد ضوا وعدد من مديري المؤسسات الإعلامية والسفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني.