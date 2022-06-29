٨١ مشاركا بمهرجان الخير في طرطوس

البعث ميديا || طرطوس- محمد محمود

تنوع واسع في المنتجات والمعروضات شهده مهرجان الخير الذي أقامته هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة طرطوس بساحة المهرجانات على الكورنيش البحري.

المهرجان الذي افتتح مساء يوم الاربعاء ٢٩ حزيران برعاية المحافظ صفوان أبو سعدى وحضور امين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي د.محمد حبيب حسين وفعاليات رسمية وشعبية، تضمن أقسام ومنتجات متنوعة كما خصص فيه جناح لجرحى الجيش العربي السوري في حين بدت الأسعار منخفضة نسبيا في بعض القطاعات ومماثلة للأسواق في قطاعات أخرى.

ورود سليمان مديرة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اوضحت في حديث للبعث ميديا أنه: سبق للهيئة أن قامت بتنفيذ فعاليات مشابهة إلا أن هذا المهرجان يعتبر الأول من نوعه كونه يضم عدة اسواق منوعة لحوالي ٨١ مشروعا من كافة النشاطات الغذائية والألبسة والقطنيات والمنظفات والبياضات والأخذية والجلديات والجزادين، والأعمال اليدوية كالفخاريات والمونة المنزلية، بالإضافة لجناح خاص بجرحى الوطن و ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت سليمان أن الهيئة قدمت بالتعاون مع المحافظة المشاركة المجانية لكافة المشاركين الستاند و الإقامة.

وهو ما يجب أن ينعكس بالعروض والأسعار المقدمة في المهرجان، وختمت: لدينا مشاركين من كل المحافظات السورية دمشق حلب حماة والسويداء ودرعا واللاذقية وطرطوس وهو ما يضيف للمهرجان تنوعا وغنى.

في المقابل أثنى المشاركون والعارضون على هذه الفرصة وأكدوا أنها فرصة جيدة لتنشيط الحركة التجارية في المحافظة والتخفيف عن معاناة الناس في هذه الظروف الاقتصادية قدر الإمكان.

وفي جناح جريح وطن التقى البعث ميديا بعض المشاركين مثل الجريح علي منصور المشارك بمنتجات طبيعية وأعمال يدوية مصممة من ثمرة الصنوبر حيث بين منصور أن فرصة المشاركة هي رسالة للعمل وأيمان بمقدرة الجريح في العطاء، في حين تحدث الجريح مدين يوسف الذي شارك بأعمال خشبية يدوية أن المهرجان فرصة لتعزيز ثقتنا بأنفسنا واستمرار المساهمة ببناء الوطن.