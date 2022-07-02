شعبان: لا يمكن للعرب أن يشكلوا وزناً إقليمياً إلا إذا اتحدوا

أكدت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية-سورية أنه لا يمكن للعرب أن يشكلوا وزناً إقليمياً إلا إذا اتحدوا فقط ولا نستطيع أن نحقق مستقبلاً رائداً وننهي كل الأساليب العنصرية ضدنا إلا حين نتصرف ونؤمن ونعمل كشعب واحد.

وأشارت شعبان في مؤتمر صحفي عقد اليوم خلال اجتماع لمجلس أمناء المؤسسة في فندق داما روز إلى أن جميع الشعوب العربية تنتمي إلى أمة واحدة ومصيرها مشترك ويجب رص الصفوف والتكاتف والعمل كقلب واحد وضمير واحد من أجل خدمة هذه الأمة وقضاياها والعيش بعزة وكرامة.

ونوهت شعبان بالإرادة الشعبية الفلسطينية الصامدة التي تمكنت من كسر مخططات العدو الإسرائيلي وكل محاولاته المدججة بالسلاح للسيطرة على المسجد الأقصى وقالت إن “عزيمة النساء والرجال في القدس خاصة وفلسطين عامة برهنت أنها أعتى من كل الأسلحة التي يمتلكها هذا العدو”.

من جانبه أكد المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في رسالة صوتية من القدس المحتلة أن المؤامرة على مدينة القدس تستهدف مقدساتها ومسلميها ومسيحييها وأن الاحتلال الصهيوني العنصري الجاثم على صدور الفلسطينيين يسعى إلى سرقة القدس من أصحابها وتهويدها والتواطؤ على مقدساتها المسيحية والإسلامية.

بدوره قدم المدير العام لمؤسسة القدس الدولية ياسين حمود في كلمة له عرضاً عما يجري في مدينة القدس المحتلة من استباحة المسجد الأقصى واقتحامه بهدف فرض أمر واقع وتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على بيوتهم وتفريغها والسيطرة عليها.