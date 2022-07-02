 محافظة حماة تستقبل نحو 956 طليعي وطليعية للمشاركة بمسابقة الرواد المركزية

حماة – حسان المحمد

استقبلت محافظة حماة اليوم نحو 956 طليعي وطليعية من الوفود المشاركة في مسابقات الرواد على مستوى القطر بكافة الاختصاصات، وكان في استقبال الوفود القيادتان السياسية والأدارية والمجتمع الأهلي بالمحافظة,

حيث تم استضافتهم من قبل الأهالي ليكونوا ضيوف في رحاب أبناء المدينة والريف على مدار 4- أيام.

محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي بين ل “للبعث ميديا” بأن المحافظة انهت كافة الأستعدات والتجهيزات لإقامة مسابقة الرواد لأهمية هذه المسابقة كونها تسلط الضوء على المتميزين من الأطفال الطلائعيين ليتنافسوا بكافة الاختصاصات المتننوعة كون هؤلاء معول عليهم بناء المستقبل مدير تربية حماة يحيى المنجد لفت إلى أهمية هذه المسابقة بحماة والتي بدورها مديرية التربية جهزت كافة مراكز الامتحان التي سوف تقام عليها المسابقات.

امين فرع طلائع البعث بالسويداء جلال زين الدين، أثنى على حفاوة الاستقبال من قبل أهالي المحافظة مشيرا بأن فرع السويداء مشارك ب 90 طفل طليعي وطليعية للمنافسة في المسابقة المركزية بجو من المحبة والوئام والتعارف سهاد المصطفى عضو قيادة فرع طلائع بدير الزور قالت جائنا مع الطلعيين من أبناء دير الزور للمشاركة في مسابقة الرواد على مستوى القطر بنحو 20 مشارك.

وأوضح ياسين مسعود أمين فرع طلائع البعث بحماة بأن هذا اليوم هو عرس حقيقي يجمع ابناء كل المحافظات السورية من الرفاق الطليعيين في حماة التي أنهت كافة الاستعدات لإستقبالهم في مركز المدينة وريفها ويتخلل برنامج المسابقة يوم وصول واليوم الثاني موعد المسابقة، أما اليوم الثالث في للترفيه والزيارات وللسياحة على أن يكون اليوم الرابع للمغادرة.

وعبر عدد من الأطفال الطلائعيين عن شوقهم لهذا اليوم ليرسموا مع بقية زملائهم من محافظات أخرى النسيج الإجتماعي والتمازج السوري والتنافس الهادف في المسابقة.