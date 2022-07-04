من الجمعة المقبل.. رحلات أسبوعية لأجنحة الشام للطيران بين حلب وأبو ظبي

أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران عن بدء تسيير رحلاتها من مطار حلب الدولي إلى مطار أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة بمعدل رحلة واحدة مبدئياً يوم الجمعة من كل أسبوع.

وذكرت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه اعتباراً من يوم الجمعة المقبل ستبدأ الشركة بتشغيل أولى رحلاتها الجوية المباشرة من مطار مدينة حلب إلى مطار مدينة أبو ظبي وبمعدل رحلة واحدة يوم الجمعة من كل أسبوع.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن هذه الرحلات الجوية المباشرة من مطار حلب وبالعكس تشكل أهميةً كبرى لمدينة حلب التاريخية والاقتصادية العريقة وللمواطنين فيها ولقاصديها حيث تعمل على تسهيل حركة سفرهم وتخفيف الأعباء التي كانوا يتكبدونها سابقاً للوصول إلى المدينة.

ولفتت الشركة إلى أن محطة أبو ظبي تأتي بعد أن قامت الشركة مؤخراً بتسيير رحلات مباشرة من مطار حلب إلى مطار الكويت وبذلك أضحت حلب مرتبطة برحلات جوية مباشرة مع العديد من المحطات المهمة تشمل كلاً من الشارقة والكويت ويريفان وبيروت إضافةً إلى وجهتها الجديدة إلى مدينة أبو ظبي.