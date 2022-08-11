الدور النهائي لدوري طائرة السيدات بحلة جديدة

تنطلق اليوم المرحلة النهائية لدوري أندية الدرجة الأولى لفئة السيدات لموسم 2022 بمشاركة ثمانية فرق وزعت على مجموعتين، حيث تقام مباريات كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن تلعب فيما بعد (بالدور النهائي الذي سيقام في طرطوس) فرق المجموعة الأولى مع المجموعة الثانية، على أن يحمل كل فريق نقاط الفوز والخسارة للدور الثاني.

المرحلة الأولى التي تنطلق اليوم عبر تجمعين الأول ويقام في صالة الشرطة بدمشق ويضم أندية: الشرطة – صلخد – الجولان ودير عطية، ويلعب اليوم دير عطية مع الجولان يليه لقاء الشرطة مع صلخد.

أما التجمع الثاني فسيقام في مدينة حماة ويضم أندية: السلمية – محردة – تلدرة وحطين، ويلعب اليوم السلمية محردة يليه لقاء تلدرة مع حطين.

الجدير بالذكر أن تلدرة كان قد توج بلقب الدوري الموسم الماضي وحل الشرطة بالمركز الثاني.

مدرب سيدات الشرطة حسان سكحل كشف لـ”البعث ميديا” أن استعدادات الفريق لم تكن بالشكل المطلوب لعدة اعتبارات منها عدم القدرة على تجميع اللاعبات كونهم من المحافظات البعيدة، حيث اقتصرت التدريبات على عشرة أيام فقط، وهي غير كافية لإعداد الفريق، ورغم ذلك يسعى الفريق من خلال التجمع الأول أن تكون المباريات بروفة واستعداد جيد لخوض التجمع النهائي في طرطوس، والطموح استعادة اللقب الذي خسره الموسم الماضي.

من جهته قال مدرب سيدات تلدرة (بطل الدوري) كريم يازجي: التحضيرات ليست بالمستوى المطلوب، خاصة وأن التدريبات كانت تجري بالهواء الطلق لعدم وجود صالة للنادي، وكان الفريق يسافر لصالة حماة للتدريب ما أرهق النادي مادياً. مبيناً أن الفريق سيشارك باللاعبات من أعمار صغيرة، ويفتقدن خبرة المنافسات، بسبب هجرة عدد كبير من اللاعبات المخضرمات.

عماد درويش