في بياتلون الدبابات.. فريق الجيش السوري ثانياً بمنافسات الألعاب العسكرية الدولية في روسيا

حقق فريق الجيش العربي السوري المرتبة الثانية في سباق بياتلون الدبابات ضمن فعاليات الدورة السنوية الثامنة للألعاب العسكرية الدولية لعام 2022 التي انطلقت منافساتها في مجمع باتريوت الوطني العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية في بلدة الابينو بضواحي العاصمة موسكو اليوم.

ويشارك في فعاليات هذا العام إلى جانب فريق الجيش العربي السوري 275 فريقاً عسكرياً من 37 دولة يتنافسون في 36 مسابقة.

وبموجب القرعة التي جرت في الثامن من آب الحالي يشارك فريق الجيش العربي السوري في سباق بياتلون الدبابات ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه فرق أبخازيا وأرمينيا وزمبابوي وإيران ولاوس ومالي وميانمار والسودان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية بينما تضم المجموعة الأولى روسيا والصين وبيلاروس وفنزويلا وفيتنام وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزيا وأذربيجان ومنغوليا ويخوض كل فريق المنافسات على ثلاث مراحل وتتحدد الفرق الفائزة على أساس النقاط التي تحرزها بصورة إجمالية.

وخلال منافسات اليوم أحرز فريق الجيش العربي السوري المرتبة الثانية في سباق بياتلون الدبابات إلى جانب ثلاثة فرق مشاركة أخرى من أرمينيا ولاوس وميانمار حيث جاء في المرتبة الأولى فريق ميانمار وفي المرتبة الثالثة فريق لاووس وفي المرتبة الرابعة فريق أرمينيا.

ومن المقرر أن يجري الافتتاح الرسمي للألعاب يوم الاثنين القادم في الابينو على أن تستمر المنافسات حتى السابع والعشرين من هذا الشهر وتقام الألعاب في أراضي 20 دولة بما في ذلك للمرة الأولى هذه السنة في القسم الغربي للكرة الأرضية حيث تستضيف فنزويلا مسابقة حدود القناصة.

وتعتبر الألعاب العسكرية الدولية التي تجري مسابقاتها في البر والبحر والجو بمثابة منافسات للعسكريين المحترفين من أفضل جيوش العالم وكانت جرت دورتها الأولى في أراضي روسيا الاتحادية عام 2015 بمشاركة فرق عسكرية من 17 دولة.