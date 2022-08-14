أجواء صيفية عادية وفرصة لزخات مطرية فوق الساحل

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو صيفياً عادياً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة فوق المناطق الساحلية وسديمياً مغبراً وحاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية ويكون الجو ليلاً لطيفاً مائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة خلال ساعات الصباح.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 60 كم/سا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة للارتفاع غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات والجو حار نسبياً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة فوق المناطق الساحلية وسديمي مغبر وحار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.