Android O قد يعالج أكبر مشاكل أندرويد

يبدو أن نظام التشغيل أندرويد يعاني من بعض الثغرات الأمنية والتي اكتشفت مؤخرا، ومن الواضح أن شركة جوجل عالجت هذه الثغرة في نظام Android O.
اكتشفت شركة Check Point الأمنية عدد من الثغرات في نظام التشغيل أندرويد، وقد ذكرت في منشور على المدونة الرسمية خاصتها أنها اكتشفت ثغرة أمنية في نظام أندرويد تفتح الباب للبرمجيات الخبيثة التي تسرق البيانات البنكية، بالإضافة إلى البرمجيات التي تجعل من أجهزة المستخدمين منصة للإعلانات، وقد تسببت الصلاحيات التي زودت بها الشركة نظام أندرويد Marshmallow في هذه الثغرة، والتي من شأنها أن تتيح للمستخدمين الموافقة بشكل يدوي على الصلاحيات التي تطلبها التطبيقات على الهاتف.
وقد قالت شركة Check Point أن: “حيث أن جوجل تستوعب الطبيعة الإشكالية لهذه الصلاحيات، فقد أنشأت هذه من أجل الموافقة عليها، وبالرغم من ذلك فقد فقد تسبب أيضا في بعض المشاكل”.
وقد قامت شركة جوجل بمعالجة هذه المشكلة في نظام Android O المقبل، وتقول الشركة الأمريكية أن “الميزة الجديدة، والتي يطلق عليها اسم Project Treble تمثل أكبر تغيير في بنية النظام حتى الآن”، ومن خلال هذا المشروع سيتمكن الباعة من طرح تحديثات نظام أندرويد دون الحاجة إلى انتظار الشركات المصنعة للرقاقات مثل كوالكوم.