Android O قد يعالج أكبر مشاكل أندرويد

يبدو أن نظام التشغيل أندرويد يعاني من بعض الثغرات الأمنية والتي اكتشفت مؤخرا، ومن الواضح أن شركة جوجل عالجت هذه الثغرة في نظام Android O.

اكتشفت شركة Check Point الأمنية عدد من الثغرات في نظام التشغيل أندرويد، وقد ذكرت في منشور على المدونة الرسمية خاصتها أنها اكتشفت ثغرة أمنية في نظام أندرويد تفتح الباب للبرمجيات الخبيثة التي تسرق البيانات البنكية، بالإضافة إلى البرمجيات التي تجعل من أجهزة المستخدمين منصة للإعلانات، وقد تسببت الصلاحيات التي زودت بها الشركة نظام أندرويد Marshmallow في هذه الثغرة، والتي من شأنها أن تتيح للمستخدمين الموافقة بشكل يدوي على الصلاحيات التي تطلبها التطبيقات على الهاتف.