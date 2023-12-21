الرفيق الهلال: كما تحدث القائد بشار الأسد فإن كلفة الصمود والمقاومة أقل من كلفة الاستسلام

عقد المجلس المركزي لاتحاد عمال سورية اجتماعه الدوري لمناقشة القضايا العمالية والمعاشية، وسبل النهوض بها.

بداية نقل الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب تحية ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد لكل أبناء الطبقة العاملة، التي كانت ومازالت قطاعاً مهماً ومركزياً في معارك الوطن، مهمتها الوطنية لا تقتصر على الجهود في العمل والبناء، بل تتعدّى ذلك إلى المجالات الكبرى في الدفاع عن الوطن، والتمسّك بثقافة العروبة.

وأوضح المهندس الهلال التناغم بين الحرب والحصار الاقتصادي الجائر والإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب، والتي تفرضها الدول الغربية على سورية، وبين استهداف الإرهابيين للمصانع والعمال في معاملهم وشركاتهم، إلا أن العمال أصرّوا على مواصلة العمل والإنتاج، متمثلين قول الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد إبان حديثه عن الوضع في غزة “كلفة الصمود والمقاومة أقل من كلفة الاستسلام” مدركين أن مهمتهم الوطنية لا تقتصر على جهودهم في العمل والبناء.

وشدّد الهلال على ضرورة أن تأخذ القيادات العمالية والحزبية دورها في الإشارة إلى مكامن الخلل ودعا إلى العمل على رفع معدلات الإنتاج، ومضاعفة الجهود. تمثلاً لفكر الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس في اجتماع اللجنة المركزية والذي أولى اهتماماً ومتابعة وتشخيصاً لوضع النقاط على الحروف في عمل الحزب بما ينعكس على المجتمع ككل.

ومن جهته أشار الرفيق عمار السباعي، رئيس المكتب الاقتصادي المركزي، إلى ضرورة تشميل أكبر عدد من عمال القطاع الخاص تحت المظلة النقابية ومشروع دعم المرأة العاملة من خلال الدورات التدريبية ورفع مستوى الكفاءة لديها.

الرفيق جمال القادري، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، من جانبه أوضح أننا مقبلون على مرحلة للعمال فيها دور كبير، مؤكداً أن إعادة البناء تشكّل مسؤولية مجتمعية على عاتق الجميع وبالأخص الاتحادات والنقابات والمؤسسات.

وكانت المداخلات قد تركزت على ضرورة تحسين الواقع المعيشي، وإيلاء المشروع الثقافي والفكري الأهمية القصوى لدوره في محاربة الثقافة الغريبة البعيدة عن أفكار مجتمعنا.