30 ألف غرسة حراجية بمناسبة عيد الشجرة

درعا دعاء الرفاعي

احتفاء بعيد الشجرة الثاني والسبعين، نظمت مديرية زراعة درعا حملة تشجير في موقع جسر خربة غزالة مدخل مدينة درعا، تحت عنوان “غاباتنا أمانة..فلنحافظ عليها”.

الرفيق حسين الرفاعي، أمين فرع درعا للحزب، أكد على أهمية الشجرة وقيمتها، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على الأشجار ورعايتها وزيادة المساحات الخضراء للحفاظ على البيئة سليمة.

وتضمنت الحملة زراعة 2000 شجرة حراجية، حيث بين مدير زراعة درعا، المهندس بسام الحشيش، أن الحملة تأتي كمساهمة من المحافظة لتعويض الغطاء النباتي، الذي تضرر كثيراً جراء الحرب، ما يحتم زيادة عمليات التشجير وترميم الغابات ورعايتها وحمايتها من العابثين.

وأفاد بأن اختيار هذا الموقع يأتي نظراً لما طاله من تعديات خلال الأعوام السابقة، من قطع جائر وحرق وغيرها من الأعمال التخريبية.

في السياق، ذكر المهندس جميل العبد الله، مدير الحراج، أنه تمت زراعة أشجار السرو والكينا، وهذه الحملة جزء من حملات التشجير التي انطلقت مطلع شهر تشرين الثاني الماضي، بالتشارك مع منظمات شعبية ونقابات مهنية وجامعات ومعاهد ومدارس، حيث بلغ العدد الإجمالي من عدد الأشجار المزروعة 30 ألف غرسة.