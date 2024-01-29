أهالي الغاب يفردون مطالبهم امام القيادتين الإدارية والسياسية

حماة – البعث ميديا

طالب أهالي الغاب من القيادتين السياسي والإدارية بضرورة صيانة وتأهيل شبكة الصرف الصحي ببعض القرى والأحياء في المنطقة وإيجاد حلول لمشكلة النقل بين الريف والمدينة،هذه المطالب جاءت خلال اللقاء الخدمي الذي جمعهم مع أمين فرع الحزب المهندس أشرف باشوري ومحافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة.

الأهالي طالبوا كذلك برفع بطاقات الحجز عن السرافيس التي تعمل خارج الخط المخصص لها، وترميم الطريق الواقع شرق البحوث الزراعية، وبعض طرقات حي سهم البيدر في السقيلبية وطريق حيالين جرنية الطار، إضافة إلى طريق الجيد -السقيلبية وتزفيت الطرق الزراعية في قرية قلعة الجراص وساقية نجم والعوينة وإحداث مستوصف في قرية العوينة، ووضع نقطة GPS لسرافيس قرية الجيد وتأهيل جسر شطحة وتسمية بلدة شطحة مدينة.

وخلال الاجتماع أيضا طالب الأهالي بتحديد المنطقة الأثرية في قرية العشارنة وترميم السور الأثري لقلعة آفاميا، إضافة لإحداث نقطة طبية في ساقية نجم واستكمال عملية إكساء مدرسة أبو كليفون.

وتأمين بطاقات ذكية للدرجات النارية غير المرخصة، كانت من الضروريات التي ركز عليها الأهالي،

كونها الوسيلة الأكثر استخدما في منطقة الغاب التي يعتمدون عليها في تنقلاتهم من وإلى الأراضي الزراعية والقرى الممتدة.

أمين الفرع أكد على أهمية سهل الغاب الخصيب الذي كان وما زال سلة الغذاء لمدينة حماة والمدن المجاورة، سيما وأن المطالب محقة.

بدوره أكد المحافظ على ضرورة تأمين كافة احتياجات المواطنين لأن جميع هذه المطالب والاحتياجات محقة، وأنه سيتم العمل على متابعتها وحلها وفق الامكانيات المتاحة

كما وجه مديري المؤسسات الخدمية متابعة المطالب كل في مجال عمله وإرسال تقارير عن الأعمال التي تم معالجتها.