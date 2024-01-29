تأمين مستلزمات الزراعات الصناعية.. أهم مطالب عمال نقابة المواد الغذائية في حماة 

حماة – حسان المحمد

تركزت مطالب عمال المواد الغذائية والتبغ بحماة، خلال انعقاد المؤتمر السنوي، اليوم، في صالة اتحاد عمال حماة، على ضرورة العمل على تأمين حاجة شركة زيوت حماة من بذار القطن لتنفيذ خطتها الإنتاجية وتوفير القطع التبديلية وتحسين إنتاجية مطحنة كفربهم، إلى جانب تشجيع مزارعي البصل على الزراعة من خلال تأمين المحروقات وتعديل سعر التعاقد مع الشركة وإصدار قرار بعدم تصدير البصل إلا بعد تأمين خطة الشركة، وإعادة تشجيع زراعة الشوندر السكري ودعم عمل شركة سكر تل سلحب بتأمين اليد العاملة والخبيرة.

عمال النقابة طالبوا بضرورة تلافي النقص الحاصل في اليد العاملة في مختلف الفئات، خاصة عمل فرع السورية للمخابز و المطاحن، إلى جانب تثبيت العاملين المؤقتين في مجالها ومنح التأمين الصحي للمتقاعدين وتطبيق نظام الحوافز الجديد بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي للعمال.

رئيس مكتب نقابة عمال المواد الغذائية والتبغ، سعيد الغضة، لفت إلى ضرورة مراعاة مطالب عمال المخابز والمطاحن وظروف عملهم الصعبة والتدقيق على الضبوط التموينية المنظمة بحقهم، ولا سيما مع نقص اليد العاملة وصعوبة تأمين القطع التبديلية وقدم الآلات ضمن المطاحن، منوها بأنه تم خلال العام الماضي صرف أكثر من 50 مليون و900 ألف ليرة تعويضات صندوق المساعدة الاجتماعية من إعانات الوفاة والولادة والزواج ونهاية الخدمة واعانات عمليات جراحية وقد شملت 138 عاملاً وعاملة مع تعديلات جديدة بنسبة 100%.

المهندس موفق العجمي، مدير فرع مخابز حماة، دعا إلى تثبيت عمال العقود السنوية بسبب صعوبة نقلهم من مكان لمكان، بالإضافة لضرورة الإعلان عن مسابقة جديدة لتوظيف عمال جدد، مشيراً إلى حاجة المخابز لنحو 500 عامل لذلك لابد من التوظيف السريع لعمال المخابز.

من جهته، بين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، بشير حلبوني، أن اتحاد العمال، بالتنسيق مع وزارة المالية، يسعى لتشميل المتقاعدين بالتأمين الصحي والتعديل على قيم هذا التأمين، لاسيما بعد الارتفاعات التي طرأت على أجور الأطباء والعمليات الجراحية والأدوية.

بدوره مدير مؤسسة الحبوب بحماة، المهندس وليد جاكيش، أفاد بأن صرف كيس دقيق للعمال يتم في حال توفر المادة في المحافظات، أما عن اللباس العمالي، أوضح أن اللجنة الاقتصادية هي من تحدد هذا الأمر، مشيراً إلى أن الحوافز سيتم صرفها خلال هذا العام بعد أن تم إقرار نظام الحوافز الجديد.

وعن مطحنة حماة ذكر جاكيش أنه تم الإعلان عن تحديث المطحنة، متأسفا لعدم تقدم أحد، لذلك قام فرع حماة بتقديم كتاب يطالب من المؤسسة العامة بالنظر بأمرها إما بتوقيفها أو تحديثها كون المطحنة غير قادرة على تأمين المواصفات المطلوبة بالوقت الحالي.