استمرار العمل على فتح الطرقات في اللاذقية 

اللاذقية – مروان حويجة

أدت العاصفة الثلجية التي شهدتها منطقة صلنفة في بلدة الحقة، مساء أمس، إلى انقطاع الكهرباء عن مشروع جورين و توقف ضخ المياه، الذي شمل مدينة الحفة وصلنفة والقرى التي تروى من مشروع جورين.

ومع استمرار تساقط الثلوج في بعض المناطق، عملت الجهات المعنية في محافظة اللاذقية على تأمين مادة الخبز للأهالي في القرى الجبلية، بالتعاون بين الوحدات الإدارية والشرطية، مع تواصل الجهود لفتح الطرقات الرئيسية في القرى الجبلية التي تشهد تساقط للثلوج، بالتنسيق بين مجلس البلدية مع الكوادر العاملة على الاليات الهندسية وشرطة الناحية.

في السياق، كثفت شرطة ناحية جوبة برغال ومديرية الناحية إجراءات الجاهزية مع الآليات التي وضعتها المحافظة في حالة جاهزية في المناطق الجبلية، وذلك لفتح الطريق الرئيسي من الناحية باتجاه الغاب في محافظة حماه، وبمتابعة من محافظ اللاذقية تتواصل أعمال فتح الطرقات الرئيسية في بلدة صلنفة بالتعاون بين مجلس البلدة وشرطة الناحية واليات مديرية الخدمات الفنية.

رئيس فرع شرطة المرور باللاذقية، العميد بسام سعّود، بين أن طريق بيت ياشوط الغاب من مفرق قرية بشيلي وحتى الحدود الإدارية للمحافظة مع محافظة حماه سالك بصعوبة ما يستوجب الحذر مع استمرار تساقط الثلوج.

وأوضح أن الآليات وضباط وعناصر مركز الطرق العامة في ناحية بيت ياشوط متواجدون في الموقع وفي حالة جاهزية.