وفق تصنيف موقع ماتريكس.. جامعة حماة تتقدم 443 مرتبة 

حماة – البعث ميديا

تقدمت جامعة حماة وفق تصنيف الويب ماتريكس للعام ٢٠٢٤ لتحتل المرتبة ٧٠١٣ عالمياً، متقدمة ٤٤٣ مرتبة عن التصنيف السابق، واحتلت المرتبة 12 على مستوى الجامعات السورية من أصل ٢٦ جامعه حكومية وخاصة.

الدكتور عبد الرزاق سالم، رئيس الجامعة، أكد أن هذا التقدم جاء نتيجة الجهود المبذولة في سبيل تحسين موقع الجامعة وجودة المخرجات التعليمية التي تنتج عنها، حيث جرى التركيز على الأبحاث العلمية ودعمها واحتضان العديد من المؤتمرات العلمية وورشات العمل، وكذلك تحقيق دخول أكبر عدد ممكن من الزوار يومياً على الموقع الرسمي للجامعة، فضلاً عن أن الجامعة كانت سباقة في نحزيل مجلتها المحكمة إلى مجلة الكترونية بالكامل نشراً وتحكيما.

وأضاف بأن الجامعة أخذت على عاتقها، ومنذ تأسيسها، تحقيق شعار ربط الجامعة بالمجتمع هدفاً منشوداً لها، وكذلك الاستجابة لأهم معايير ومتطلبات البحث العلمي والتواصل مع مختلف القطاعات ناهيك عن أهمية البحث العلمي ونشر الأبحاث والإهتمام بجميع المناحي التي تنعكس إيجاباً على مستوى الجامعة ورفع سويتها وتصنيفها العالمي.

يذكر أن موقع ويب ماتريكس يعتمد في تصنيفه على ثلاثة عوامل مأخوذة من الموقع الإلكتروني للجامعات وهي :

العامل الأول: عامل التأثير (impact) والذي يعتمد على الموقع الالكتروني للجامعة واحتواءه على المواد العلمية الغنية وظهور الموقع على الشبكة بالإضافة الى الروابط الوافدة الى موقع الجامعة.

العامل الثاني: عامل (openness) وهو يعتمد على الاستشهادات العلمية من الابحاث الخاصة بأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة عالمياً.

العامل الثالث: عامل التميز (excellence) ويعتمد على النشر العلمي للأبحاث في أهم المجلات العالمية