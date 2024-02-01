قريباً.. مكتب للمصرف العقاري في مركز خدمة الطلاب بجامعة حماه

حماة – حسان المحمد

كشف مدير المصرف العقاري بحماة، ادمون حنا، بأن سيكون هناك تعاون مع رئاسة جامعة حماه لافتتاح مكتب للمصرف العقاري في مركز خدمة الطلاب، ليصار إلى تخديم الطلاب وتسهيل عمليات الدفع عليهم.

وبين مدير المصرف بأن كافة التجهيزات أصبحت جاهزة وهي في مراحلها الأخيرة، لافتا إلى أنه يتبع لفرع حماه حالياً أربعة مكاتب في مصياف، سلمية، سلحب، والسقيلبية، إضافة لصرافات في مدينتي مصياف و السقيلبية.

وذكر أنه يوجد نقاط بيع للمصرف في مراكز البريد المنتشرة ضمن مصياف وسلمية ومحردة وحماة وسلحب وقرى الصبورة بريف المحافظة الشرقي ووادي العيون وعين حلاقيم بريف المحافظة الغربي وعوج بريف المحافظة الجنوبي وبلدات السقيلبية وشطحة وعين الكروم بمنطقة الغاب.

مشيراً إلى أن هذه المكاتب ومراكز نقاط التوزيع وضعت لتخفف عن المواطنين في المدن والمناطق المذكورة عناء وتكاليف التنقل للحصول على خدمات المصرف، من قبض الرواتب للعاملين و ذوي شهداء وجرحى الوطن و المتقاعدين.