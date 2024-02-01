72% نسبة توزيع الدفعة الأولى من  المازوت المنزلي بحلب المدينة و85% في الريف

حلب – معن الغادري

زادت نسبة توزيع المازوت المنزلي في حلب بحوالي ‎%‎12، في أقل من شهر، وفق ما أكده المهندس رشاد السالم، مدير فرع الشركة السورية لتوزيع المحروقات بحلب، على هامش أعمال مؤتمر نقابة عمال النفط، والذي بين أن نسبة توزيع مازوت التدفئة، بلغت ٧٢%، وفي الريف تجاوزت 85%.

السالم توقع أن يتم الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى، والبالغة 50 لتراً، نهاية شهر شباط الحالي، لافتاً إلى أن توريدات مادتي المازوت والبنزين مستقرة، حيث تصل يومياً إلى 29 طلباً من المازوت و9.5 من البنزين، علماً أنه يوجد في حلب 760 ألف بطاقة ذكية.

وبين أن العمل يتجه حالياً، على مستوى الوزارة، نحو أتمتة توزيع كافة المشتقات النفطية، وكخطوة أولى وناجحة تم أتمتة توزيع المازوت الزراعي منذ شهر تشرين الثاني من العام الماضي، والعمل جارٍ وبوتيرة متوازنة لأتمتة آليات توزيع كافة المشتقات النفطية في غضون الفترة القريبة جداً.