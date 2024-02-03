الثورة يفوز على الشارقة في افتتاح مشواره بالبطولة العربية للأندية للسيدات بكرة السلة

افتتح نادي الثورة لكرة السلة مشواره بالبطولة العربية للأندية للسيدات المقامة في الشارقة بالفوز على نادي الشارقة الإماراتي بنتيجة 78-47 نقطة.

وفي المباراة الثانية له بالدور الأول يلتقي الثورة مع الفتاة الكويتي غداً، على أن يواجه العاصمة السعودي بعد غد، ويلتقي مع غاز الشمال العراقي الثلاثاء القادم، ومع الفحيص الأردني يوم الخميس المقبل، ويختتم الدور الأول بمواجهة الأهلي البحريني يوم الجمعة المقبل.

وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق مع بعضها بالدور الأول، وفي ختام هذا الدور يلعب ثالث الترتيب مع الرابع على المركزين الثالث والرابع، بينما يتواجه صاحبا المركزين الأول والثاني لتحديد البطل والوصيف.