الحب الفاشل يدمّر القلب

يبدو أنه حتى القلب السليم يمكن أن يتأثر سلبا ليس فقط بالحب الفاشل، ولكن لأسباب أخرى بصورة عامة.

يقول الدكتور الروسي ألكسندر مياسنيكوف: تؤثر حالات مثل وفاة قريب والفراق وغيرها سلبا على صحة القلب، وتسبب ارتفاع مستوى الهرمونات في الجسم، بحيث يبدو وكأن القلب مشلول وتوقف عن النبض.

ويشير الطبيب إلى أن الخبراء وضعوا تسمية لهذه الحالة- متلازمة “القلب المنكسر” أو اعتلال عضلة القلب.

وينجم هذا المرض عن فورة عاطفية سلبية، تؤدي إلى توسع قمة البطين الأيسر في القلب، وتعاني النساء عادة من هذا المرض، محذرا من أنه يمكن للشخص أن يموت مع أن قلبه سليم تماما.