اللجنة الانتخابية الفرعية في اللاذقية وجامعة تشرين تفتح باب الاعتراض على حالات ردّ طلبات الترشيح

اللاذقية – مروان حويجة

ذكر لـ ” البعث ميديا ” رئيس اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات الحزبية في فرعي اللاذقية وجامعة تشرين الرفيق حسن شعبان أنّ اللجنة أنهت دراسة وتدقيق طلبات الترشيح إلى الانتخابات المقدّمة من الرفاق المرشحين في الشعب الحزبية لفرعي اللاذقية وجامعة تشرين، وقد تمّ إعلان وتعميم القوائم على الشعب الحزبية، وأوضح الرفيق شعبان أنّ اللجنة وبناء على إنهاء دراسة الطلبات فقد تمّ فتح باب الاعتراض على الحالات التي تمّ فيها ردّ طلبات الترشيح وعددها ١٦ حالة لأسباب متنوعة منها: عدم استكمال الأوراق ،أو نقص في البيانات أو إجراءات تنظيمية ،وبيّن أن اللجنة حالياً بصدد دراسة الاعتراضات الواردة تباعاً وعددها لغاية اللحظة ٧ اعتراضات حيث لايزال باب الاعتراض مفتوحاً اليوم الثلاثاء وغداّ الأربعاء.