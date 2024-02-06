اللاذقية – البعث ميديا

تمّ رصد بقعة نفطية قبالة شاطئ العيدية بريف جبلة في محافظة اللاذقية، وبحسب المعلومات فإنّه بعد ورود إعلام بهذا الخصوص إلى مديرية البيئة في محافظة اللاذقية حول رصد بقعة نفطية في مياه البحر مقابل شاطئ العيدية بريف جبلة، وبمتابعة من محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال، فقد توجّه مدير البيئة المهندس تمّام جابر إلى الموقع المذكور للتأكّد من مصدر البقعة وحجمها والإجراءات الواجب اتخاذها للمعالجة ورفع الضرر البيئي الناجم عنها ،وأكد المهندس جابر أنّ البقعة التي تمّ رصدها تبلغ أبعادها مايقارب ١٠٠ و ١٥ متراً ، وقد أسهم موج البحر بتشتيت حوالي ٨٠ % منها على الشاطئ الصخري ،لافتاً إلى أنّ المديرية ستعمل بالتنسيق مع مديرية الموانئ لمعالجة البقعة باستخدام الوسائل المناسبة.