وزير الأوقاف وغبطة البطريرك في محاضرة مشتركة بجامع العثمان

ضمن فعاليات البرنامج التثقيفي الحواري الذي تقيمه وزارة الأوقاف في كافة المحافظات للأئمة والخطباء ومعلمات القرآن الكريم وكوادر التعليم الشرعي، تشارك وزير الأوقاف الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد مع غبطة البطريرك يوحنا العاشر يارجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في جامع العثمان بدمشق بمحاضرة وحوار تحت عنوان: (أهمية الدين في تحصين الأسرة والمجتمع)

في بداية اللقاء رحّب السيد الوزير بغبطة البطريرك ورجال الدين المسيحي في رحاب مسجد العثمان ودعا غبطة البطريرك لإلقاء محاضرته التي تحدث فيها

عن القيم المسيحية التي تصون الأسرة وأخلاقيات الحياة المستمدة من القيم الإلهية السامية وما يتعلق بالنماذج المنحرفة التي يتبناها الغرب ويروج لها كالمساكنة والإدمان والمثلية وتغيير الجنس وغيرها والتي تمثل الأنانية وعبادة الذات وعن أنماط جديدة للحياة الزوجية تخالف الفطرة البشرية التي أرادها الله سبحانه وتعالى وتناقض القيم والعادات التي تحكم الأسر والعائلات في الشرق والتي تختلف اختلافاً جذرياً عن النموذج الغربي

وبعدها عقّب السيد وزير الاوقاف

حيث تحدث عن القيم الدينية الأسرية المشتركة بين المسيحية والإسلام والتي تشكل سياجاً متيناً وحصناً منيعاً للفرد والأسرة أمام النموذج الغربي الليبرالي الذي يدور حول الفرد ويدمر الروابط الأسرية وصولاً إلى مجتمع مفكك يشيع فيه الانحراف الأخلاقي ، وأن الدين بقيمه وأحكامه وربطه للإنسان بالله هو صمام أمان للمجتمعات إذا أُحسِن فهمه وتطبيقه، وأشار كذلك السيد الوزير إلى المكانة العظيمة التي تتبوؤها المرأة في المسيحية والإسلام، وأن الحفاظ على هذه المكانة والحقوق هو أحد أهم ركائز الاستقرار والقوة لأي مجتمع من المجتمعات..

وفي نهاية اللقاء جرت جلسة حوارية استمع فيها السيد الوزير وغبطة البطريرك إلى مداخلات الحضور وأجابوا على أسئلتهم