التجاعيد ونظرة الآخرين إلينا.. هكذا تؤثر!!

وجد باحثون أن الناس ينظرون إلى الأشخاص الذين يعانون من التجاعيد على أنهم أقل جاذبية وجدارة بالثقة، وذلك في دراسة أجرتها جامعة هومبولت في برلين، وظفت فيها 353 شخصا، طُلب منهم تقييم الصور الرمزية مع أو بدون خطوط التجاعيد على الوجوه.

وكان على المشاركين أن يحكموا على مدى جاذبية كل شخص ولطفه وأخلاقه وتوازنه، كما طُلب منهم تقييم الدرجة التي يبدو بها كل وجه يعبر عن السعادة والغضب والحزن والخوف والاشمئزاز والمفاجأة.

وكشف التحليل، الذي نشر في مجلة Acta Psychologica، أن الوجوه المتجعدة تعتبر أقل جاذبية وجدارة بالثقة، وكانت التأثيرات أكثر وضوحا بالنسبة للوجوه الأنثوية، وظلت النتائج كما هي عبر الفئة العمرية للمشاركين، من 18 إلى 68 عاما.

وحسبما ذكر الباحثون فإن هذه النتائج تشير إلى أن كبار السن غالبا ما يُنظر إليهم على أنهم أقل جاذبية، ليس لسبب سوى التجاعيد في وجوههم وأحكام الجاذبية والعاطفة المرتبطة بهم، لافتين إلى أن الآثار السلبية للتجاعيد يمكن أن تتحدث لصالح مهمة صناعة التجميل لتلبية الطلب الجماعي على جباه ناعمة وخطوط فكية مشدودة.