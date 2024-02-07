“PETA” تتدخل.. إطلاق سراح حمامة مشتبه بها!!

بعد ثمانية أشهر من الاحتجاز، أطلق مسؤولين هنود سراح حمامة يشتبه في قيامها بعمليات تجسس لصالح جمهورية الصين الشعبية، عقب تدخل منظمة PETA لحقوق الحيوانات.

واحتُجز الطائر في مايو الماضي بالقرب من ميناء في مومباي، بعد اكتشاف وجود حلقتين على ساقيه مع نقش كلمات “يبدو أنها صينية” على جناحيه، ما أثار مخاوف بشأن احتمال تورطه في التجسس.

وبعد إجراء تحقيق في الأمر، تقرر أن الحمامة كانت تشارك في سباقات المياه المفتوحة من تايوان، حيث هربت وشقت طريقها إلى شبه القارة الهندية.

وتم احتجاز الحمامة في مستشفى للحيوانات، قبل نقلها الأسبوع الماضي إلى جمعية بومباي لمنع القسوة على الحيوانات، حيث أُطلق سراحها يوم الثلاثاء.

منظمة حقوق الحيوان ذكرت أنه بعد معرفتها بواقعة احتجاز حمامة في مستشفى باي ساكارباي دينشو بيتي للحيوانات في باريل لمدة ثمانية أشهر، سارعت المنظمة في الهند إلى العمل لتأمين حرية الطائر من الأسر.