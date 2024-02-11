إحياءً للذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية.. مسيرات حاشدة في المدن الإيرانية

انطلقت صباح اليوم مسيرات شعبية حاشدة إحياء للذكرى السنوية الـ 45 لانتصار الثورة الإسلامية في العاصمة طهران وجميع المدن الإيرانية.

ويشارك في هذه المسيرات المواطنون الإيرانيون في جميع أرجاء إيران، حيث انطلق المشاركون في أكثر من 1400 مدينة وبلدة و 35000 قرية، مرددين شعارات تندد بكيان الاحتلال الصهيوني وممارسات الهيمنة الأمريكية.

وتنظم على هامش الاحتفال بهذه الذكرى فعاليات مختلفة، منها استعراض إنجازات إيران بما يتعلق بحاملي الأقمار الصناعية الإيرانية “سيمرغ” و”سفير أوميد” اللذين أنتجتهما وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، والتي أطلقت بنجاح مؤخراً ثلاثة أقمار صناعية إلى المدار إضافة إلى عرض نظام صواريخ أرض-أرض من طراز قيام الذي يصل مداه إلى 1000 كيلومتر، كما يصل مدى خطأ إصابته إلى أقل من 50 متراً.