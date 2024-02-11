في رويسات العلم.. المقاومة اللبنانية تستهدف تجهيزات تجسسية للعدو

استهدفت المقاومة اللبنانية بالأسلحة المناسبة تجهيزات العدو الإسرائيلي التجسسية في موقع رويسات العلم بتلال كفر شوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، محققة فيها إصابة مباشرة.

وذكرت المقاومة في بيان لها أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مقاتلو المقاومة صباح اليوم ‏تجهيزات تجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة‏ ‏بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً مباشرة”.