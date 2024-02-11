معاناة أهالي الحسكة بتأمين مياه الشرب تستمر للشهر الرابع

نتيجة العدوان التركي الذي استهدف حوامل الطاقة الكهربائية المشغلة لمحطة مياه علوك منذ عدة أشهر، وأدى إلى خروجها من الخدمة، لا تزال معاناة أهالي مدينة الحسكة والريف الغربي في تأمين مياه الشرب مستمرة للشهر الرابع على التوالي.

في تصريح لوكالة سانا، بين مدير مؤسسة المياه، المهندس محمد عثمان، أن معاناة الأهالي لتأمين احتياجاتهم من مياه الشرب مستمرة، نتيجة استمرار توقف محطة علوك مصدر المياه الوحيد لهم عن العمل منذ الثالث من شهر تشرين الأول الماضي، جراء توقف مصادر التغذية الكهربائية لها الناجم عن قيام الاحتلال التركي باستهدافها منذ عدة أشهر، ما أدى إلى خروجها من الخدمة.

ولفت إلى أن المؤسسة مستمرة في جهودها لتأمين الحد الأدنى من مياه الشرب للأهالي بالتعاون مع بعض الشركاء في المنظمات الإنسانية، وذلك عبر تعبئة خزانات المياه المنتشرة في الشوارع والساحات والحدائق، إضافة إلى الاستمرار في تشغيل محطات تحلية المياه المنتشرة في مدينة الحسكة.

كما أشار إلى أن المؤسسة استلمت يوم أمس كمية من مادة المحروقات مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” لاستمرار تشغيل محطات تحلية المياه خلال الفترة القادمة.