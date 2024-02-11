مؤتمر صحفي لوزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

عقد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مؤتمراً صحفياً في دمشق.

وقال الوزير المقداد أن الوفد الإيراني أجرى مباحثات مطولة ومفصلة مع السيد الرئيس بشار الأسد تناولت جميع التطورات في المنطقة وخاصة الصمود البطولي لأهلنا في قطاع غزة مضيفاً: “وجهات نظر بلدينا متطابقة في الدعم الذي يجب أن يقدم لأهلنا في قطاع غزة بوجه الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي”.

وشدد المقداد على ضرورة خروج قوات الاحتلال الأمريكي والتركي من الأراضي السورية مؤكداً أن الجرائم التي ترتكبها هذه القوات هي جرائم ضد الإنسانية ويجب محاسبتهما عليها.

وبين المقداد أن اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على الأراضي السورية سببها مقاومة سورية لهذا الكيان ومخططاته منذ إقامته على أرض فلسطين.

بدوره قال عبد اللهيان: “بحثت مع الرئيس الأسد آخر التطورات في المنطقة والمواضيع الإقليمية والدولية، وهناك إرادة لدى قيادتي بلدينا لتحقيق تقدم لافت في التعاون بمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية”.

وأضاف عبد اللهيان: “نقلت دعوة رسمية من الرئيس إبراهيم رئيسي إلى الرئيس الأسد لزيارة إيران”.

وأدان عبد اللهيان الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية على الأراضي السورية معرباً عن تعازيه للشعب السوري بضحايا العدوان الأمريكي الأخير.

وأكد عبد اللهيان رفض بلاده لمخططات الكيان الصهيوني لتهجير الشعب الفلسطيني قسراً من قطاع غزة والضفة الغربية مؤكداً أن اعتداءات هذا الكيان في المنطقة لن تبقى دون رد.