اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي لم يعد شريكاً تجارياً مهماً لروسيا، مشيرة إلى أن حجم التجارة بين الجانبين في انخفاض.

وقال القائم بأعمال ممثل روسيا الدائم بالاتحاد الأوروبي كيريل لوغفينوف لوكالة نوفوستي: من الواضح أن الاتحاد الأوروبي لم يعد شريكاً تجارياً مهما لروسيا، وقد سلكت بروكسل طريق الحرب الاقتصادية، وفرضت عقوبات لا نهاية لها على بلادنا، وحاولت التدخل في علاقات موسكو الاقتصادية مع دول ثالثة.

وأشار لوغفينوف إلى أنه وفقاً لبيانات يوروستات استمر حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في الانخفاض في عام 2023، مع تراجع روسيا من المركز الخامس إلى المركز العاشر في قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي.