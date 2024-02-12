لتعزيز كفاءتهم.. تدريب دفعة جديدة من الجرحى على قيادة الحاسب

يواصل مشروع جريح الوطن إشراك الجرحى في تدريبات تعزز كفاءتهم ومهاراتهم اللازمة لسوق العمل، ومن بينها تدريب قيادة الحاسب ICDL الذي أصبح من متطلبات معظم قطاعات الأعمال في عالم يشهد تطورات تكنولوجية سريعة يصبح تعزيز المهارات والخبرات أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأنهى 12جريحاً من مختلف نسب العجز (40 – 100%) تدريب ICDL الذي أقيم بالتعاون مع اتحاد شبيبة الثورة في محافظة حماه ، تعرفوا خلاله على 7 برامج أساسية لإتقان استخدام الإنترنت والحاسب وحصلوا في نهايته على شهادة معتمدة.

وتتيح تدريبات ICDL فهم برامج مايكروسوفت واستخدامها بطريقة صحيحة، وإنشاء المستندات والجداول البيانية بسرعة أكبر، وبالتالي زيادة فرص الجرحى المتدربين في الحصول على وظائف إدارية وتقنية وتطوير معارفهم بما يعزز استقلاليتهم المادية.