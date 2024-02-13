أعمال الترميم الأولية لمدخل قلعة حلب تصل إلى نهايتها

على مدى خمسة أشهر تعاونت فيها الأمانة السورية للتنمية مع المديرية العامة للآثار والمتاحف و من شركة دياري لإنهاء أعمال الترميم الاسعافي لمدخل قلعة حلب التاريخية والذي كان مهدداُ بالسقوط نتيجة التشققات والتصدعات التي تسبب بها زلزال السادس من شباط العام المنصرم، ضمن عملية الترميم المستمرة للقلعة.

عمليات ترميم مدخل القلعة المٌدرجة على لائحة التراث الإنساني والتي تطلبت عملاً دقيقاً وجهوداً متواصلة بذلها الخبراء الاختصاصيين و الفنيين في شركة دياري بتمويل من الأمانة السورية للتنمية في مراعاة الشروط والمعايير العالمية للترميم الأثري والتراثي للحفاظ على هوية القلعة وخاصّة حجارتها وأقواسها

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