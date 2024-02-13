أكبر تلسكوب صيني لرصد الكواكب الخارجية

قالت جامعة شانغهاي جياوتونغ، إن من المقرر إكمال بناء تلسكوب طيفي كبير مصمم لأغراض البحث عن الكواكب الخارجية، ووضعه قيد التشغيل في شمال غربي الصين في عام 2026.

وأضافت الجامعة التي طوّرت التلسكوب المذكور الذي أُطلق عليه اسم “تلسكوب جامعة جياوتونغ الطيفي”، أن التلسكوب سيُبنى على جبل سايشيتنغ بالقرب من بلدة لنغهو، حيث أقامت مقاطعة تشينغهاي موقعاً لمراقبة علوم الفلك.

ومع فتحة بقطر 4.4 متر، يُمكن للتلسكوب تسهيل التبديل السريع بين المصادر المستهدفة، ما يتيح تحقيق ملاحظات طيفية في الوقت المناسب.

ووفقاً للعلماء، من المتوقع أن يتم تحقيق سلسلة من نتائج اختراقات الأبحاث في العديد من المجالات، بما فيها علوم الفلك في المجال الزمني واستكشاف الكواكب الخارجية.

وقالت الجامعة في بيان لها: سيظل التلسكوب هو التلسكوب الطيفي الأكثر هيمنة في الصين لفترة طويلة من الزمن.

وسيُمكّن المطياف عالي الدقة للتلسكوب من إجراء عمليات رصد طيفية متزامنة متعددة الأهداف وعالية الدقة، ما يجعله الأول من نوعه في جميع أنحاء العالم، فيما يُتوقع أيضاً أن يعزز التلسكوب بشكلٍ كبير كفاءة اكتشاف الكواكب الخارجية، بحسب مطوّر التلسكوب.