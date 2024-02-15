بعد قطيعة 60 عام.. عودة العلاقات الدبلوماسية بين كوبا وكوريا الجنوبية

اتفقت كوبا وكوريا الجنوبية على إعادة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بينهما، وذلك بعد قطيعة دامت نحو 60 عاماً.

وذكرت وزارة الخارجية الكوبية في بيان على موقعها الإلكتروني أن كوبا وكوريا الجنوبية اتفقتا على إقامة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بينهما من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية بين وفدي البلدين لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وحسب البيان تم الاتفاق على إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وللمعايير المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

من جهتها، قالت البعثة الكورية الجنوبية لدى الأمم المتحدة في بيان: “إنه تم اتخاذ قرار إقامة علاقات رسمية بين الدولتين وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.