شركات الامبير في ريف دمشق ..لارتفاع التكاليف سنتوقف عن العمل في نهاية شهر شباط الحالي

شبكة البعث ميديا – بشير فرزان:

أكد عدد من أصحاب شركات الأمبير في ريف دمشق الذين تواصلوا معنا أنهم سيتوقفون عن العمل في نهاية شهر شباط الحالي أي بعد عشرة أيام وذلك نتيجة التكاليف العالية التي يتكبدونها وعدم تناسب التسعيرة الصادرة عن محافظة ريف دمشق مع هذه التكلفة وأنهم اعلنوا ذلك في المناطق التي يعملون بها من أجل عدم قطع خدماتهم بشكل مفاجىء عن المشتركين.

وبينوا من خلال دراسة سعر الكيلو واط الساعي وكلفته ان خسائرهم ستكون بالملايين في حال التزامهم بتسعيرة المحافظة بـ7500 للكيلو واط ساعي.

وأوضحوا أن سعر لتر الزيت اللازم لتشغيل المولدة 13000والتخديم في التشغيل لـ24ساعة كما أن السحب من المولدة بنسبة 60%من طاقتها وذلك بسبب التشغيل المستمر والأحمال المفاجئة وتكاليف الصيانة العامة للمولدات وللشبكات بنسبة 10%من سعر الكيلو وذلك نظراً للتشغيل المستمر وسوء قطع الغيار وتكاليف هدر الشبكة وضياع التيار في الاكبال بنسبة 5%إلى جانب تكاليف استجرار الكهرباء غير المأجور بنسبة 17%وذلك من خلال تخديم (الدوائر الحكومية –انارة النفوس ودور العبادة من مساجد وكنائس ومعاهد دينية وشعب التجنيد والبلديات والنوادي الرياضية العائدة للدولة والحدائق العامة والمستوصفات والجمعيات الخيرية ومكاتب طوارئ الكهرباء وعيادات تنظيم الاسرة والمحاكم ودوائر الطابو والنواحي والمخافر جهات أخرى والانارة لكل تابلو تم تركيبه امام المنازل ) .

وأشاروا إلى أن تكاليف استجرار الكهرباء لأبناء الشهداء وجرحى الحرب 3% وأجور عمال وموظفين ومكاتب مستأجرة ومستودعات واراضي 17%واجور تلف سنوي نسبة 7%.

وبينوا أن لجان المعايرة المكلفة من المحافظة والتي حددت أن كل لتر مازوت = 3كيلوواط ساعي لم تكن دقيقة ويطالبون بإعادة النظر في ذلك حيث أكدوا أن النسبة الفعلية1,8لتر لكل كيلو واط ساعي وهذا يعني ان سعر الكيلو بعد معطيات العمل 11480 ويضاف إلى هذه التسعيرة أي نسبة تضاف إلى أي مؤسسة حكومية لاستكمال التراخيص ولذلك فالسعر المحدد بـ7500وبحسب معطيات العمل غير مجدي ويتسبب بخسائر كبيرة وهذا ما يضغط على الشركات لإيقاف عملها خاصة مع الزيادة الجديدة في سعر لتر المازوت والتي تترواح اليوم مابين 14,30 و15000الف ليرة سورية.