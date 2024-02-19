نتائج متميزة لفرساننا في بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز

بمشاركة عدد من فرساننا اختتمت منافسات بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز المقامة في نادي الشارقة للفروسية، وشهدت منافسات البطولة التي أقيمت على مدى أربعة أيام تألق فرساننا وحصدهم للألقاب ، حيث توجت فارستنا شام الأسد بالمركز الأول لمباراة الشوط العاشر فئة النجمتين حيث أنهت مضمار الحواجز ارتفاع 130 سم محققةً القمة مع الجواد “اورتيماك” بدون أخطاء وبزمن قدره 24:2 ثا، وحل في المركز الرابع الفارس أسامة زبيبي والمركز السادس الفارس فادي زبيبي بعد منافسة أكثر من 70 فارساً وفارسة من نخبة فرسان العالم.

وكانت فارستنا آية حمشو قد أحرزت المركز الثالث للشوط الرابع وهو الشوط المؤهل الثاني لشوط الجائزة الكبرى فئة النجمتين ، بحواجز يصل ارتفاعها إلى 140 سم، محققة زمن 63:03 ثا وبمنافسة 75 فارساً وفارسة ، وفي منافسات شوط الجوكر – فئة النجمتين، بحواجز يصل ارتفاعها إلى 130 سم فاز الفارس فادي زبيبي في المركز الاول والفارس اسامة زبيبي في المركز الخامس بعد منافسة 65 فارساً وفارسة.

اما في منافسات اليوم الأول فكانت الصدارة سورية بامتياز حيث توجت فارستنا شام الأسد بالمركز الأول للشوط الأول بارتفاع 125 سم وحل فارسنا فادي زبيبي بالمركز الثاني ، لتعود فارستنا شام الأسد لتتصدر الشوط الثاني ارتفاع 140 سم محرزة المركز الأول مع جوادها “شابو” وحلت الفارسة بشرى الأسد في المركز الرابع.