التسليف الشعبي يطلق قرض الطاقة المتجددة بفعالية كبيرة

البعث ميديا – آثار الجوابرة

مع بداية الشهر الحالي أعلن مصرف التسليف الشعبي عن البدء بمنح قرض الطاقة المتجددة، ويستقبل المصرف عبر فروعه كافة وفروع صندوق دعم الطاقة الطلبات في كافة المحافظات.

أحمد الخضر، مدير فرع التسليف الشعبي في أبو رمانة، أوضح لـ “البعث ميديا” بعض النقاط التي أثيرت حولها التساؤلات، حيث ذكر أن الغاية الأساسية من القرض الاعتماد على الطاقة المتجددة والتخفيف من الاستهلاك لحوامل الطاقة، لافتاً إلى أن قرض الطاقة ثمرة التعليمات الصادرة عام 2022 ونتج عنها اتفاقية بين مصرف التسليف الشعبي وصندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

وعن إجراءات الحصول على القرض، بين الخضر أنه يتم تقديم الطلب أولاً لصندوق دعم الطاقة ليجري المصرف بعد ذلك دراسة الملاءة المالية لطالب القرض لتغطية قيمة القرض مع الفوائد، بحيث يتم التعامل مع كل قرض بحسب الفعالية الخاصة به.

وبالنسبة لكفلاء الموظفين، أفاد الخضر بأنه يخضع لذات صيغة القروض من حيث الكفلاء أما الكفالة الشخصية فهي للمبالغ التي تقدر بنحو 25 مليون كحد أقصى وفي حال تجاوز المبلغ 25 مليون تطلب ضمانات مالية أو عقارية أخرى.

ويخضع تنفيذ القرض لأربع جهات هم المستفيد والشركة المنفذة وصندوق دعم الطاقة وهيئة بحوث الطاقة بحسب ما ذكر الخضر ويتم تحويله لحساب الشركة مباشرة دون أن يقبض المستفيد أي أموال من القرض على الإطلاق وتقع عليه مهمة تسديد القرض فقط.

ومن الإجراءات التي يتخذها المعنيون في مجال متابعة تنفيذ تركيب الطاقة إدراج “الكشوف المعاكسة” حيث يقوم صندوق دعم الطاقة بالكشف بعد فترة زمنية وجيزة من التنفيذ للتأكد بأن المنظومة ماتزال قائمة، وفي السياق ذاته أوضح الخضر أنه تم تكليف المصارف مؤخراً بإجراء مثل هذه الكشوف المعاكسة.

وفي الختام، بين الخضر أن منظومة الطاقة المتجددة هي منظومة كهروضوئية تمنح على مدى 15 سنة كحد أقصى، هذا بالإضافة إلى تمويل السخان الشمسي على خمس سنوات والعزل الحراري على عشر سنوات بتحقيق الشروط المطلوبة.

والجدير بالذكر أن الإقبال على قرض الطاقة كان للقطاع المنزلي، فضلاً عن أن القرض يمنح لجميع مستخدمي الطاقة من أطباء ومهندسين وتجار ومالكي السجل تجاري والحرفيين والمهنيين، ومؤخرا تم منح القرض للمساكن العسكرية والوظيفية.

وسجل فرع أبو رمانة أول قرض طاقة متجددة، فيما بلغ عدد القروض المنفذة ما يزيد عن مئة قرض بمحفظة تقدر بأكثر من مليار وخمس مئة مليون ليرة سورية، حتى تاريخ إعداد هذه المادة.