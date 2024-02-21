توحيد وتنسيق جهود الجمعيات الخيرية والمجتمع الأهلي استعداداً لشهر رمضان المبارك 

الاذقية – مروان حويجة

بهدف توحيد وتنسيق جهود الجمعيات الخيرية استعداداً لشهر رمضان المبارك استعدادا لشهر رمضان المبارك ،التقى محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال ممثلي عدد من الجمعيات الأهلية والخيرية وفعاليات من المجتمع المحلي على مدرج مبنى المحافظة حيث تمّ استعراض برنامج عمل كل جمعيّة بما يتعلّق بتقديم المساعدة للعائلات المحتاجة خلال الشهر المبارك ،ومجموعة من الرؤى بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة ، على أن يتم تحديد إمكانات كل جمعية وخطة عملها والشريحة المستهدفة منها مع النطاق الجغرافي وموافاة مديرية الشؤون الاجتماعية بها خلال الأسبوع القادم.

المحافظ هلال ،أكّد أنّ الاجتماع تحضيري بهدف توحيد الجهود الخيرية المقدمة للعائلات المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك ، وتحقيق أكبر قدر من التعاون بين فعاليات المجتمع المحلي للوصول لأكبر شريحة ممكنة ،وبيّن المحافظ أننا في هذه الظروف ، نحن بحاجة إلى تعاوننا جميعاً ومعنيين بالتواصل مع الفعاليات الداعمة لكل جمعية والمجتمع الأهلي القادر على التمويل والراغب بفعل الخير ، منوّها بالوقت نفسه بدور غرفة التجارة والصناعة في دعم جهود المحافظة في هذا المجال”.

حضر الاجتماع عضو المكتب التنفيذي لقطاع الشؤون الاجتماعية الدكتور موفق صوفي ومديرة الشؤون الاجتماعية والعمل رشا سليمان وممثل عن كل من مديرية الاوقاف وغرفة الصناعة والتجارة.