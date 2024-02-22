الأمين العام للحزب د. بشار الأسد يلتقي مجموعة من المفكرين والأكاديميين والكتّاب البعثيين

يرتبط بعدة معايير منها ما هو متعلق بمدى اتساع المشاركة التي تعبّر عن الأغلبية، مبيناً أن الحوارات التي تجري اليوم ضمن الساحة الحزبية هي معيار من معايير نجاح تلك التجربة الانتخابية.

وخلال الحوار المفتوح تبنّى بعض المفكرين المشاركين تقييماً مفاده أن البنى الحزبية داخل البعث هي فقط من الأعلى إلى الأسفل، وأنه كان يوجد تقصير تجاه القواعد والمنتسبين.

وخلال ردّه على هذا التساؤل، اتفق الرفيق الأمين العام مع وجهة النظر تلك، طارحاً مبدأ التشارك في القرار عبر الحوار بين كل المستويات الحزبية، ما ينتج رأياً جامعاً يمثل الأغلبية، مشيراً إلى أن الحزب الحيوي يبحث عن الكيف وليس عن الكم، ويهتم بأن يوسع قاعدة مناصريه، وليس أن يزيد عدد أعضائه فقط.

بعد ذلك، تطرّق المشاركون في الحوار إلى العلاقة الناظمة بين الحزب والسلطة، حيث أكد الرفيق الأسد على أن علاقة الحزب تجاه السـلطة التنفيذية تحكمها السياسات والتوجهات التي يضعها بصفته حزباً حاكماً، فيما تكون الحكومة مسؤولة عن تنفيذ تلك السياسات، منوهاً بأن صناعة الرؤية الشاملة للحزب تشمل فكر الحزب، وتشمل آليات عمله وتشمل هيكلياته.

وتابع: إنه كلما ابتعدت الأحزاب عن الانخراط في السلطة التنفيذية، وركزت دورها على وضع السياسات والإشراف على تنفيذها، كانت النتائج أفضل.

واختُتم الحوار بالتركيز على دور الحزب في حماية الهوية من الصراعـات التي تستهدفها، ومواجهة التحديات التي يعيشها مجتمعنا، والمتمثلة باللـيبرالية والهيمنة الفكرية التي يسعى الغرب لتكريسها عبر القوى الناعمة التي يمتلكها، ويسيطر عليها فهم جديد جماعي.