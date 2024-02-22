خرف الشيخوخة.. هكذا وصف مسؤول روسي تصريحات بايدن حول بوتين

اعتبر النائب في مجلس الدوما الروسي عن منطقة القرم، ميخائيل شيرميت، أن التصريحات الفظة للرئيس الأمريكي جو بايدن حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناتجة عن خرف الشيخوخة المصاب به.

وفي تصريح لوكالة نوفوستي ذكر شيرميت “أن مثل هذه التصريحات الفظة لبايدن لا يمكن تفسيرها إلا بخرف الشيخوخة، ويبدو أنه يعود إلى مرحلة الطفولة، وينظر إلى العالم كله بوصفه لعباً في الرمال، حيث يسمح له وحده باللعب، ويتعامل مع من حوله بوصفهم جزءاً من اللعبة”.

وأضاف بأن “الشعب الأمريكي لن يكرر الخطأ في الانتخابات الرئاسية، ولن يسمح بعد الآن لهذا الدكتاتور الدموي الذي أثار الحروب في مختلف أرجاء العالم بالوصول إلى السلطة”.

ولفت شيرميت إلى أن معظم العقلاء في جميع أنحاء العالم يعتبرون سياسات بايدن جنوناً حقيقياً، وأن بايدن هو التهديد الرئيسي للبشرية جمعاء لقدرته على الوصول إلى الحقيبة النووية الأمريكية.

هذا وكان بايدن جدد مهاجمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكلمات نابية خلال فعالية انتخابية مغلقة في سان فرانسيسكو.