سبل تطوير العلاقات التجارية السورية الكوبية

بحث رئيس غرفة التجارة الكوبية أنطونيو كاريكارتي مع سفير سورية في كوبا الدكتور غسان عبيد سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وخلال اللقاء في غرفة التجارة الكوبية بالعاصمة هافانا شدد كاريكارتي على أهمية توسيع العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين كوبا وسورية لترتقي إلى مستوى علاقاتهما السياسية المميزة، وخصوصاً أن البلدين تربطهما علاقات صداقة قوية وتاريخية.

ولفت كاريكارتي إلى أنه ورغم الحصار الأمريكي المفروض وقلة المواد الأولية إلا أن كوبا تحافظ على إنتاج جيد لبعض المنتجات والسلع الأساسية المهمة، مشيراً إلى أن بلاده منفتحة على أي مشروع يمكن أن يعزز العمل المشترك بين البلدين، ولا سيما فيما يخص التبادل التجاري.

بدوره، أكد الدكتور عبيد أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال السوريين والكوبيين، وعقد اجتماعات حتى ولو عبر الفيديو يتم فيها تقييم الاحتياجات وطرح المواضيع والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض عبيد الجهود التي تبذلها سورية في إعادة إعمار ما خلفته الحرب الإرهابية والزلزال الذي ضرب سورية العام الماضي.