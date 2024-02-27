صباغ للسفير الهندي: ضرورة العمل على تعزيز العلاقات والارتقاء بها في جميع المجالات

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ على ضرورة تعزيز العلاقات بين سورية والهند والارتقاء بها في جميع المجالات.

ولفت صباغ خلال لقائه اليوم سفير جمهورية الهند بدمشق إرشاد أحمد إلى عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين سورية والهند، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيزها والارتقاء بها في جميع المجالات، وخاصة البرلماني منها لناحية تبادل الزيارات والوفود والاستفادة من خبرات البلدين.

واستعرض صباغ ما تتعرض له سورية من حرب وأزمات وحصار اقتصادي جائر، مشدداً على استمرار التمسك بالانتماء للعروبة ومواصلة الصمود في وجه كل التحديات حتى تحقيق النصر النهائي على الإرهاب.

من جانبه أكد السفير أحمد عراقة العلاقات التاريخية بين البلدين والتي كان لها دور كبير في الأزمات والحروب خلال حقب تاريخية متتالية، مشيراً إلى “أهمية العمل لتطويرها وتعزيزها في المجالات البرلمانية والتعليمية والاقتصادية وغيرها بما يحقق المنفعة المشتركة، ويصب في مصلحة الشعبين السوري والهندي”.