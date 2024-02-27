مشاريع استثمارية داعمة للعمل النقابي في مؤتمر مهندسي اللاذقية.

اللاذقية – مروان حويجة

تعددت القضايا المهنية والخدمية التي طرحها مهندسو اللاذقية في مؤتمر الهيئة العامة لفرع نقابتهم.

وتطرقت المداخلات والتساؤلات لقضايا والمخططات التنظيمية للتجمعات السكنية، حركة السير و الإشغالات وتناولت كذلك واقع مياه الشرب والموارد المائية والصرف الصحي ومشاريع الخدمات الفنية وعمل المخابز وبرنامج التقنين الكهربائي وعمل اللجان الهندسية ضمن خطة الاستجابة لتداعيات الزلزال ومراقبة عمل المخابز .

وكذلك ناقش المجتمعون خطط وبرامج العمل الهندسي والنقابي والمهني وما تمّ تنفيذه على مستوى فرع النقابة واللجان والمكاتب خلال العام الماضي وما تضمنه التقرير المالي والمحاسبي وعمل اللجان الهندسية وقدموا الخطط ومقترحات الفرع للعام القادم.

كما بحثوا خلال مداخلاتهم جملةً من القضايا التنظيمية والخدمية والمعيشية وعدداً من الأمور المتعلقة بالمهنة وسبل تطويرها وتجاوز الصعوبات ومعيقات العمل الهندسي وتحسين الخدمات المقدمة للمهندسين وأعضاء النقابة.

وبدوره أوضح رئيس فرع النقابة المهندس حاتم حاتم أن النقابة تركّز على إنشاء مشاريع استثمارية داعمة لعملها ، وأنّ هذه المرحلة الاستثنائية وضعت الجميع أمام مسؤولياتٍ كبيرة للانطلاق نحو مرحلةٍ جديدة ، وبيّن أنّ الجودة والجدارة أولوية ، مع إنشاء مشاريع استثمارية داعمة لعمل النقابة تكون مرتكزاً استثمارياً لها مشيراً إلى ان النقابة بصدد استلام برج المهندسين على الكورنيش الغربي مع وجود مشاريع لإنشاء مبنى إداري للنقابة على اوتستراد الثورة ،وشراء عقار في المنطقة الصناعية لإقامة مجبل ومخبر بيتوني يساعد بتأمين الإنتاج وفق التجارب والاشتراطات المطلوبة وتخصيص النقابة بعقار على الشاطئ لإشادة منشأة ترفيهية خدمية بأسعار مدروسة.

ومن جانبه أكد الرفيق المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب على التواجد الفاعل الذي جسّدته نقابة المهندسين بكل أعضائها وكوادرها خلال فترة الزلزال الذي ضرب اللاذقية العام الفائت، وتوجّه بالشكر والعرفان للمهندسين الذين كانوا جنوداً حقيقيين ،و لم يدّخروا جهداً للكشف عن آثار تلك الكارثة والمساهمة في وضع الحلول المناسبة لتجاوزها ، وثمّن الرفيق اسماعيل الدور الاجتماعي الذي تكرّسه النقابة من خلال الرعاية الدائمة لأسر الشهداء من المهندسين وأبنائهم المتفوقين في الشهادات الأساسية والعامة والجامعية الهندسية وما لذلك من أثرٍ إيجابي كبير في إعطائهم الدعم والزخم لمواصلة المثابرة والتميز ،و أشادَ اسماعيل بمداخلات المؤتمرين التي جاءت ملامسةً للهموم وعلى مستوى عالٍ من المسؤولية، آملاً أن تَصبّ مخرجات هذا المؤتمر في خدمة المنتسبين و في مصلحة المهنة.

محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال نوّه بالدور الكبير الذي تؤدّيه هذه الشريحة الهامة وما قدّمته وتقدّمه كل يوم في سبيل رفعة الوطن وتقدمه معرباً عن فخره بنجاح المهندسين على الدوام بكافة المهام الموكلة إليهم رغم صعوبتها كونهم شكّلوا الرافعةَ الأساسية للعمل خلال فترة الزلزال ، ونوّه بدورهم المؤازر لعمل المحافظة عقب كارثة الزلزال، وتقديم الخبرات والاستشارات ضمن عمل لجان السلامة العامة، معربا عن تقديره لجهود المهندسين ودورهم الهام في مجالات عملهم على اختلافها، و أجاب على كافة الأسئلة والطروحات المتعلقة بالجانب الخدمي والتنموي والمعيشي.

رؤساء مجالس المدن ومديرو المؤسسات المعنية أجابوا عن التساؤلات التي طرحها أعضاء المؤتمر بما يخص قطاع عمل مؤسساتها والإجراءات المعتمدة لمعالجة هذه القضايا وتجاوز مايعترضها من صعوبات .

حضر المؤتمر رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب ،ورئيسا مكتبي النقابات الفرعي في اللاذقية وجامعة تشرين.