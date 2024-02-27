11767 مستفيداً من القانون 4.. وإجراءات مشددة لمعالجة التعديات على الأقنية الرئيسية

حلب – معن الغادري

منحت اللجنة الزراعية الفرعية الفلاحين مهلة شهر لتطبيق مرسوم مخالفة الحصة الإنتاجية على كافة المزارعين غير الملتزمين بالخطة الزراعية للموسم الحالي، مشددة على ضرورة معالجة التعديات على الأقنية الرئيسية وتكليف اتحاد الفلاحين بالرقابة على (الكواديد) فيما يتعلق بتوزيع مياه الري على الأراضي الزراعية إضافة الى معالجة بعض المصارف المغطاة في قرية أبو جرين (المزرعة 26).

ونوهت اللجنة إلى القانون رقم /4/ لعام 2024 لما يتضمنه من إعفاءات من غرامات رسوم الري وبدلات اشغال أملاك الدولة ورأقساط استصلاح الأراضي الزراعية ، وكونه يساهم في تنشيط القطاع الزراعي ودعم الفلاحين.

اللجنة دعت إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتنفيذ الخطة الإنتاجية لجميع المحاصيل الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج وفق التعليمات الحكومية ذات الصلة.

و تدارست اللجنة الصعوبات التي تواجه الخطة الإنتاجية منها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، والأضرار الحاصلة على قنوات الري ضمن المشاريع الحكومية وقلة اليد العاملة، وعدم وصول مياه الري الى كامل الأراضي الزراعية في مشروع مسكنة غرب نتيجة وجود عدد من العبّارات على القناة الرئيسية تعيق الضخ الأعظمي للمياه، و تم اقتراح مجموعة من التوصيات والحلول لتذليل الصعوبات.

وبين المهندس رضوان حرصوني للبعث ميديا أن نسبة تنفيذ زراعة القمح المروي ضمن الخطة الانتاجية لهذا الموسم بلغت / 85%/ وأن عدد المستفيدين من القانون /4/ لعام 2024 /11767/ مستفيداً موزعين على /7858/ مستثمراً بموجب محضر أجر مثل، و/3910/ مستأجراً بموجب عقد إيجار، وأن عدد الرخص المؤتمتة للحصول على المازوت الزراعي بلغت /36958/ رخصة، و تصل بموجب ذلك المساحات الزراعية المؤتمتة إلى ما يزيد عن / 203/ ألف هكتار، موضحاً أن الهطولات المطرية مبشرة وبلغت معدلاتها /305/ ملم، بزيادة كبيرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت / 184/ ملم.