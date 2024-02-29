المعززات الحيوية والمشي لتقوية جهاز المناعة

الكثير من الناس يتعرضون للأمراض مثل نزلات البرد والزكام بسبب ضعف المناعة في الفترات الانتقالية ما بين فصول السنة، وهذا وقد أفادت عالمة الأحياء الروسية الدكتورة صوفيا تسفيتيكوفا أن هناك طرقا بسيطة لتعزيز المناعة على مدار العام.

وأوضحت العالمة الروسية «يمكن تعزيز جهاز المناعة بشكل عام بتعديل النظام الغذائي والحرص على الحصول على مكملات البروبيوتيك أو ما يسمى المعززات الحيوية؛ فهذه المكملات لها تأثير على البكتيريا المعوية المفيدة التي تساهم في تعزيز مناعة الجسم، لكن من الضروري استشارة الطبيب قبل الحصول على هذه المكملات، وإجراء فحوصات خاصة يتم بموجبها وصف الضروري منها». مضيفة «ان الخضروات والفواكه والأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف وكذلك الزبادي لها تأثير إيجابي على البكتيريا المعوية، وتساهم بدعم مناعة الجسم. كما يمكن دعم الجهاز المناعي أيضا بالأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الحمضيات والتفاح، لكن لا ينصح بالإكثار من الحمضيات بشكل مبالغ فيه».

وأكدت تسفيتيكوفا أهمية العديد من المواد والعناصر الغذائية لدعم المناعة مثل الزنك والسيلينيوم، حيث يمكن الحصول عليهما في الحبوب ولحم العجل والديك الرومي والثوم، وكذلك الأطعمة الغنية بفيتامين A وE مثل الجزر والسبانخ والزيوت النباتية المفيدة. مشددة على أهمية «المشي لمدة 30 إلى 40 دقيقة يوميا للحفاظ على صحة القلب والدورة الدموية ودعم جهاز المناعة بشكل عام».