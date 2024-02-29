برنامج الأوقاف التثقيفي الحواري يختتم أعماله

اختتم البرنامج التثقيفي الحواري، الذي أطلقته وزارة الأوقاف وتنقلت حواراته وورشات عمله عبر دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس، أعماله اليوم، حيث كان الختام مع لقاء واسع لوزير الأوقاف، الدكتور محمد عبد الستار السيد، مع الأئمة والخطباء ورجال الدين المسيحي وكوادر التعليم الشرعي ومعلمات القرآن الكريم في محافظتي طرطوس واللاذقية، ضمن جامع المنى بمدينة طرطوس.

وتناول الوزير في لقائه سائر الجوانب التي دارت حولها الحوارات خلال شهر كامل ومخرجات هذه الجلسات الحوارية فيما يخص تحصين الأسرة ومواجهة الليبرالية الحديثة وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، والحفاظ على الهوية والمسلمات والمبادئ الأخلاقية انطلاقاً من الأسرة ، ودور المؤسسة الدينية والأئمة والخطباء في تكريس هذه المعاني من خلال الخطاب الديني الوسطي ودوره في تمكين الأسرة لمواجهة التحديات التي فرضتها العولمة والغزو الثقافي الغربي.

وأعقب المحاضرة حوار ونقاش من خلال المداخلات والأسئلة التي شارك بها الحضور .

وعقدت خلال البرنامج الحواري العديد من اللقاءات وورشات العمل في أغلب المحافظات، قدم فيها المشاركون رؤيتهم وآراءهم ومقترحاتهم والتي ستعمل وزارة الأوقاف على صياغتها ضمن مخرجات لتحقيق أكبر فائدة ممكنة فيما يخص شؤون الأسرة والمجتمع.